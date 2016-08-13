Мультфильм «Бумажки» удостоился престижной премии

Мультипликационный сериал «Бумажки», созданный студией «Паровоз», получил престижную премию на фестивале, проходившем в Китае. Сериал удостоился премии Cyber Sousa, за лучший иностранный мультипликационный сериал.

Жюри конкурса сошлось во мнении, что современные детские мультфильмы должны носить не только развлекательный характер, но и всесторонне развивать и обучать ребенка. Именно такими характеристиками обладает мультипликационный сериал «Бумажки», созданный студией.

Согласно полученной информации российский мультипликационный сериал стал обладателем престижной китайской премии. Продюсеры сериала считают премию справедливо заслуженной и обещают дальше работать в этом направлении.

В скором времени появятся новые приключения лося Аристотеля и забавного дятла, которого зовут Тюк-тюк. Первая премьера мультфильма прошла в кинотеатрах в 2015 году. Сейчас мультфильм можно увидеть в детской передаче «Спокойной ночи, малыши».