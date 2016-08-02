iPhone за 1,3 миллиона долларов? Пожалуйста!

Быть поклонником легендарного яблочного бренда не так уж и просто. Это доказала одна из компаний, которая предложила поклонникам iPhone стать владельцами гаджета за 1,3 миллиона долларов. Такое предложение поступило от компании Brikk, которая собирается декорировать новинку iPhone 7.

Представители компании сообщают, что новые смартфоны будут выполнены в нескольких цветовых вариантах. По желанию клиента можно будет сделать платиновые или золотые вставки. Также смартфон оснастят бриллиантом в 60 карат.

Приобрести «заряженный» iPhone 7 можно будет сразу же после официальной презентации оригинального гаджета. Его стоимость составит более миллиона долларов. Специалисты компании рассказали о том, что они уже работают над уникальным дизайном, ведь получили прототип гаджета.

Ранее сообщалось, что новый гаджет с первых минут пленит сердца покупателей. Его корпус будет тоньше, а также в нем будет отсутствовать разъем для наушников.