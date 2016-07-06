В Пушкинском музее в Москве открылась выставка античных монет

В московском Пушкинском музее открылась выставка, на которой представлены античные монеты. Это не просто огромная коллекция, но и экспозиция, посвященная людям, изображенным на монетах.

Сегодня двери музея уже открылись, и посетители могут ознакомиться с представленными экспонатами. Все попавшие на витрины монеты объединены тем, что на них изображены разные люди.

Оформить экспозицию Пушкинскому музею помогли коллеги из Афин, сотрудники музея Бенаки, и Фонд, содействующий социально-культурным программам. Цель выставки – рассказать людям о том, что монета – это не только способ расплатиться, но и возможность навсегда остаться в памяти современников и потомков.

На выставке предоставлено немало редких и ценных экспонатов. Например, один из них – это золотая камея, созданная в 16 веке нашей эры. Всего посетители имеют возможность ознакомиться с 223 экспонатами, а также предметами античного быта.