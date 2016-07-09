В Instagram добавят новую функцию

Разработчики приложения Instagram запустят новую функцию, которая позволит удалять автоматически под записями нежелательные или неприятные комментарии. Принцип работы обновления – это фильтрация комментариев.

Нечто похожее ранее внедрили владельцы социальной сети Вконтакте. Теперь в «Инстаграм» можно обозначить список нежелательных слов. Как только система обнаруживает такие слова в комментариях, она их удаляет.

Так можно будет без проблем избавиться от оскорбительных сообщений, матерных слов и спам-комментариев, которых пользователи оставляют под фото и видео бесчисленное множество.

Данное обновление в первую очередь будет доступно бизнес-клиентам, а также владельцам популярных аккаунтов. Этим пользователям тяжело просмотреть тысячи комментариев вручную. Теперь этим будет заниматься система. Также разработчики сейчас стараются определить, стоит ли менять алгоритм выдачи постов.