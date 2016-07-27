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ИСКУССТВО

Козловский снимется в криминальной драме «На районе»

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категория: ИСКУССТВО, МИР ЛЮДЕЙ

Недавно известный продюсер Рубен Дишдишян поделился мыслями о своих рабочих планах с одним из изданий. В конце августа продюсер планирует начать работу над новым фильмом, повествующим о Владивостоке и его криминальной жизни.  Данила Козловский сыграет одного из главных героев.

Фильм «На районе» по стилистике относится к криминальной драме. На съемки фильма выделили 60 млн. рублей. Весь съемочный процесс будет проходить в городе Владивостоке. Фильм начнут снимать в августе этого года. Козловский помимо актерского мастерства проявит себя в качестве сопродюсера.

Автором сценария стала Ольга Зуева, уроженка Владивостока. Она некоторое время проживала в США и пробовала себя в Голливуде. Сценарий стал дебютом для Ольги, это ее первая работа, которую просто необходимо было поддержать, сообщил Рубен Дишдишян.

Когда фильм появится на экранах, еще не известно. Некоторые издания утверждают, что между Козловским и Зуевой развиваются романтические отношения.

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