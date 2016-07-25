Кинжал Тутанхамона

Древний Египет – одна из самых заманчивых культур для любителей истории, археологии и, конечно, легкой наживы.

Ведь не секрет, что после смерти вместе с фараонами в их гробницах оставалось много драгоценностей и золота.

Именно поэтому до наших дней сохранилось совсем немного не разоренных пирамид. Одна из самых значительных – гробница Тутанхамона.

Известно, что фараоном Тутанхамон, правление которого приходится на XIV век до н.э, был недолго – с девяти до восемнадцати лет. За это время он примирил две религии. Дело в том, что его отец Эхнатон был реформатором и ввел поклонение богу Атону, а Тутанхамон решил не подвергать гонениям новый культ, но вместе с тем возродить поклонение богу Амону.

Кроме того, в свои восемнадцать лет юный фараон женился на своей сводной сестре Анхесенамон (возможно, дочери легендарной красавицы Нефертити, на которой был женат второй раз фараон Эхнатон) и умереть от двух болезней сразу – малярии и гангрены, начавшейся из-за открытого перелома.

На этом можно было бы ставить точку в жизнеописании этого египетского правителя, если бы не недавнее открытие ученых, ставшее истинной сенсацией: кинжал в гробнице Тутанхамона сделан из метеорита.

Нож был найден еще в 1925 году, когда Говард Картер обнаружил гробницу, и находится по сей день в Египетском музее в Каире. Состав кинжала не изучали ранее, ведь любые доступные до недавних пор методы могли повредить ценнейший артефакт. Лишь недавно появилась возможность использовать портативную рентгеновскую флуоресцентную спектрометрию, которая позволила проанализировать экспонат, не прикасаясь к нему.

Что же дало повод ученым так уверенно говорить о внеземном происхождении материала для кинжала? Дело в том, что кинжал содержит очень высокое содержание никеля – целых 11%. Столько же никеля в метеоритах, раскиданных на побережье Красного моря на протяжении двух километров. Как считают астрологи, эти метеориты образовались в начале существования Солнечной системы.

То, что материал кинжала происходит из метеорита объясняет, почему в гробнице первого лица в государстве — человека-бога, лежит нож не из золота, а из металла, упавшего с неба. Ведь небо – место обитания богов, поэтому все, что с него упало – их священный дар, и владеть им может только фараон. О ценности такого материала можно судить по тому, что для него был придуман специальный иероглиф.

Если задуматься, то в общем, ничего удивительного в том, что кинжал сделан из метеорита, нет. Поскольку в тот период добыча железа у египтян не была широко распространена, любой металл был в дефиците. Поэтому мало того, что металл внеземного происхождения пользовался популярностью у богатых и власть имущих, но даже специально отслеживали, когда очередной метеорит упадет, чтобы сделать из него оружие или инструмент.

Один из ученых говорит, что бо́льшая часть металла, из которого сделаны предметы в гробнице, имеет внеземное происхождение. И вот подтверждение этому: девять небольших бус, датированных примерно 3200 г. до н.э. были обнаружены на кладбище, расположенном вдоль реки Нил. А все потому, что обработка металла – наука, которую египтяне более-менее успешно постигли только в шестом веке до нашей эры – требует больших знаний и опыта, а также много сил. Поэтому египтяне и пользовались тем, что падало им с неба – в буквальном смысле.

Метеор, который подарил материал для кинжала, скорее всего, принадлежал к классу железных метеоритов, которые называются атакситы. Они известны своим высоким содержанием никеля.

Исследователи даже нашли именно тот метеорит, который послужил материалом. После анализа двадцати метеоритов, найденных возле могилы Тутанхамона, они нашли тот, который соответствует кинжалу по уровню никеля. Метеорит называется Харга, весит около 9 кг и был найден на северном побережье Египта в 2000 году.

Для того, чтобы еще более точно убедиться в том, что материалом для кинжала действительно послужил метеорит, лучше всего было бы проверить нож в лабораторных условиях, но его огромная ценность не позволяет это сделать, так что придется нам ждать изобретения более совершенных методов, которые позволили бы развеять сомнения относительно генеалогии материала кинжала и не повредить его при этом.



Автор статьи: Сергей Оркуш