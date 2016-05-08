Либерия: тайная библиотека Ивана Грозного

Загадочная библиотека Ивана IV – объект полумифический и очень притягательный. Уникальное книгохранилище, полное бесценных сокровищ, ищут не одно столетие.

В прошлом эту библиотеку называли Либерия — от латинского слова liber – «книга». И по смутным упоминаниям в разрозненных документах того далекого времени Либерия была уникальным собранием книг, в котором насчитывалось более 800 томов и свитков. В нем находились утраченные и неизвестные труды античных авторов (Вергилия, Аристотеля, Цицерона и т. д.), древнейшие писания первых христиан, манускрипты средневековых мистиков и многое другое.

Но существовала ли на самом деле Либерия? И если она не миф, то куда бесследно исчезла?

Наследство Софии Палеолог

Русские историки в течение нескольких веков собирали факты о Либерии. Они, конечно, не бесспорны, но интересны и интригующи.

Считается, что древние книги в основном античных авторов и первых христианских философов привезла из Константинополя София Палеолог, ставшая женой Ивана III. Она приходилась Ивану Грозному бабушкой, и сохранились сведения о том, что вместе с ней в Москву прибыл обоз из 70 подвод. Однако ни золота, ни драгоценностей в приданом византийской принцессы не имелось. Что же там могло быть? Многие историки считают, что София из захваченного турками Константинополя вывезла библиотеку.

Либерия в XVI веке

Став владельцем уникального собрания книг, Иван Грозный продолжал его пополнять. Он покупал редкие манускрипты у заезжих иностранцев, заказывал их за границей, а то и изымал из монастырей. По одной из версий, в Либерии хранились и труды средневековых алхимиков, магические гримуары и даже берестяные книги древнерусских волхвов.

Для тщательного изучения, описи и перевода античных источников по приказу Ивана Грозного был приглашен пастор Веттерман. Он составил список старинных рукописей, часть из которого была найдена в XIX веке в городе Пярну (Эстония) профессором Христианом Дабеловым.

Но Веттерман свою работу не закончил и сбежал, видимо, опасаясь, и не без основания, навсегда остаться в подземном книгохранилище. А возможно, его испугало и что-то другое.

Косвенным свидетельством того, что Либерия не миф, было использование Иваном Грозным цитат из античных источников в личной переписке, например, в сохранившихся до наших дней письмах к князю Курбскому.

Поиски таинственной библиотеки

Искать Либерию начали при Борисе Годунове. Причем интерес к ней проявляли, преимущественно, представители папы римского, продемонстрировавшие удивительную осведомленность в огромной ценности библиотеки. Так, в Москве несколько лет жил Петр Акудий – эмиссар Ватикана, главной целью которого были поиски Либерии. Искал таинственное книгохранилище и канцлер княжества Литовского Лев Сапега, и митрополит Паисий Лигарид, и хорватский книжник Юрий Крижанич.

А вот русские источники этого времени о таинственной библиотеке молчат. Лишь значительно позднее, во времена Петра I в документах мелькают намеки на подземелья Кремля, где хранятся запечатанные сундуки. Кстати, Петр I даже отправил в Москву отряд солдат для проведения раскопок. Но работы неожиданно были прекращены, а солдатам приказано возвращаться в Санкт-Петербург. Однако до Северной столицы отряд не дошел – по дороге все солдаты умерли от дизентерии. Может, потому что найденное в подвалах Кремля должно было остаться в тайне?

Некоторые историки считают, что и Наполеон, а позднее Гитлер рвались к Москве в надежде найти сокровищницу древних знаний.

Раскопки на территории Кремля проводились и по приказу Николая II, и по приказу Сталина. Но, что характерно, начатые работы неожиданно сворачивались, а шурфы и раскопы засыпались так, чтобы от них не осталось и следа.

Поиски Либерии продолжаются и в настоящее время, но ведут их, преимущественно, энтузиасты и археологи любители, или как их еще называют, «черные археологи». Юрий Лужков в 1992 году получил от исследователя Либерии Аполоса Иванова ряд документов и выделил на поиски библиотеки значительную сумму денег. Но проект был закрыт из-за откровенно негативной реакции некоторых известных ученых, в частности, Дмитрия Лихачева.

Так что, возможно, сундуки, полные бесценных сокровищ древней мудрости, все еще скрыты в одном из тайных подземелий.

Автор статьи: Сергей Оркуш