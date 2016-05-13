Барон Жиль де Ре – исторический прообраз герцога Синяя Борода

Ох, уж эти демоны! Ведь сколько раз предупреждали излишне любопытных и самонадеянных людей не связываться с этими паршивцами – обманут и подгадят в самый неподходящий момент. Так нет же, испокон веку бредут все по одним и тем же граблям бесчисленные толпы их заклинателей.

Не верите? Вот вам пример – маршал Франции и родственник самого короля Карла VII – барон Жиль де Ре, ставший прообразом знаменитого злодея, известного всему миру как Синяя Борода, столь ярко воспетого Шарлем Перро.

Разве мог без демонских козней юный баловень судьбы, появившийся на свет в 1404 году в семействе, принадлежавшем к элите французского общества, закончить жизнь на костре, обвиненным в стольких преступлениях, что их хватило бы и на сотню отъявленных мерзавцев? Ответ очевиден.

Рано осиротев, Жиль де Ре унаследовал огромное состояние и с детства пришел к убеждению, что этот мир создан исключительно затем, чтобы потакать его желаниям и капризам. Впрочем, надо отдать ему должное, в отличие от многих сверстников, он любил учиться и перечитал массу книг, собранных в библиотеке замка.

Но не они были его истинной страстью, и не от шороха страниц зажигался огонь в его крови – тяжелый меч и боевой конь — вот что заставляло учащенно биться его сердце.

Едва возмужав, он покрыл себя славой в сражениях Столетней войны, был соратником Жанны д′Арк и даже пытался ее спасти, двигаясь к Руану во главе ватаги отчаяннейших головорезов, но опоздал к трагической развязке.

За услуги, оказанные короне, из рук Карла VII Жиль де Ре получил маршальский жезл. Однако на этом свою военную карьеру он неожиданно для всех прервал и в 1433 году удалился в фамильный замок Тиффож, где ждала его библиотека, полная старинных фолиантов. Окунувшись в их мир, отставной маршал увлекся алхимией, и, что самое худшее, некромантией – искусством вызывать души умерших. Его богатства и прежде привлекали в замок множество приживальщиков, но теперь свита барона состояла исключительно из магов, алхимиков и чародеев.

Особое же место среди них занимал итальянский монах Франческо Прелати, открыто именовавший себя колдуном и заявлявший, что у него в услужении находится демон, специально вызванный им из преисподней.

Вот тут-то все и началось. Во-первых, этот бес, приблудившийся с итальянцем, превратил тихий и почтенный замок Тиффож в сущее гнездо разврата. Жизнь в нем стала походить на те безумные оргии, о которых Жиль де Ре читал в сочинениях древнеримских историков, хранившихся в его библиотеке. Во-вторых, очумевшего от пьянства барона и его собутыльников демон сажал на коней и гнал грабить поместья мирного соседа – господина де Буэля.

И уж совсем распоясавшись, демон озлобил против него окрестных жителей, утверждавших, что в замке Тиффож бесследно пропадают дети, которые, по их словам, становились жертвой маньяка и извращенца Жиля де Ре. Пока в подвалах, оборудованных под лаборатории, десятки шарлатанов-алхимиков пытались отыскать барону философский камень и эликсир молодости, а сам хозяин поместья через заезжего некроманта общался с потусторонним миром, местный епископ по наущению все того же демона начал в отношении барона расследование.

Ему вменялись в вину, как религиозные преступления – занятия алхимией, вероотступничество и вызывание духов, так и исключительно уголовные, среди которых самыми тяжкими были многочисленные эпизоды растления и последующего убийства детей, которые использовались в качестве жертвоприношений дьяволу.

В сентябре 1440 года Жиль де Ре был арестован и вскоре предстал перед судом. Ему представили обвинение, состоявшее из 49 пунктов. За давностью лет трудно судить о том, какие из них имели под собой основания, а какие нет. Но даже если учесть, что из 800 инкриминируемых ему убийств на основании свидетельских показаний были доказаны лишь 150, все равно становится понятным, почему о нем не могут забыть уже более пяти с половиной веков.

Правда, находятся скептики, утверждающие, что барон был умышленно оклеветан и отправлен на костер своими наследниками, из-за принадлежавших ему обширных земель и роскошных замков. Также вспоминают и о том, что, поиздержавшись, он часть имения заложил церковным властям. После его смерти те получили недвижимость, стоимость которой значительно превышала сумму, выданную ими казненному еретику, а, следовательно, были заинтересованы в его смерти.

Если это и правда, то, разумеется, на подобные весьма неблаговидные поступки и тех и других мог подвигнуть все тот же пакостник демон, а вовсе не их собственные жадность и корыстолюбие. Не зря же, раскаиваясь в чем-то или только делая вид, мы оправдываемся тем, что «бес попутал». Ох, пора уже с ним как следует разобраться! Ох, пора…

Автор статьи: Сергей Оркуш