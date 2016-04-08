В погоне за философским камнем

Алхимия относится к оккультным наукам (occultus – тайный), последователи которых уверены, что Вселенная управляется таинственными силами и законами, знания о которых доступны лишь избранным людям. Основой всего в алхимии считаются химические реакции, преобразование элементов, из которых состоит мир, а цель науки – поиски «философского камня».

Традиционно алхимия считается псевдонаукой, а алхимики либо шарлатанами, либо наивными простаками, надеющимися открыть способ превращения в золото «неблагородных» металлов. Но все далеко не так просто.

История алхимии

Чаще всего расцвет этой науки связывают с европейским средневековьем, но алхимия не только как практика преобразования элементов, но и как представление о мироустройстве зародилась намного раньше.

Она родилась в Древнем Египте, и страстным желанием средневековых ученых было найти и изучить тайные книги древнеегипетских мудрецов. Даже слово «химия» по одной из распространенных версий происходит от древнейшего названия Египта – «Хем», «Кеми». А приставка «ал» («аль») указывает на арабское происхождение названия науки.

Основателем алхимии считается полумифическая личность — Гермес Трисмегист, которого иногда отождествляют с Тотом — богом мудрости в Древнем Египте. С его именем и до сих пор связывают рождение не только оккультных наук, но и магической практики. Позднее основную идею алхимии о том, что все в мире состоит из четырех первоэлементов (металлов, земли, огня и воздуха), которые могут превращаться друг в друга, развивали античные философы.

Алхимия в Средневековье

Но всплеск интереса к алхимии, как к прикладной науке, действительно, характерен для европейского Средневековья. Именно тогда появляется множество трактатов о преобразовании элементов, в первую очередь, о превращении в золото различных металлов. По имени основателя науки Гермеса алхимические опыты стали называть «герметическими», также, как плотно закрытые сосуды, которые использовались для нагревания исходных веществ. Вот откуда, как оказалось, происходит известное всем нам слово.

В средневековой Европе алхимия из благородной науки об устройстве мира превратилась в инструмент наживы: одни жаждали овладеть секретом философского камня и научиться создавать золото, другие наживались на их алчности при помощи банального обмана.

Впрочем, среди алхимиков было много истинных ученых, одержимых поисками магического философского камня и готовых жертвовать своими благами и даже здоровьем ради этой цели. Ведь одним из важнейших компонентов алхимических опытов являлась ртуть, пары которой, как известно, очень токсичны.

К XV– XVII векам увлечение алхимией распространилось даже среди правящей верхушки. Поисками философского камня для «производства» золота занимались и английский король Генрих IV, и французский монарх Карл VII. Сам Карл, похоже, искренне был убежден в возможности «герметического» золота, в отличие от своего учителя — мошенника Жака ле Кера.

Что же такое философский камень?

«Камнем» это вещество можно назвать весьма условно. Скорее, это эликсир, который, согласно убеждениям алхимиков, обладает целым рядом уникальных свойств. Способность превращать «неблагородные» элементы в благородные металлы лишь одна из них.

Наряду с этим философский камень считали эликсиром, излечивающим разные болезни и даже дарующим вечную жизнь. В трактатах упоминается еще одно свойство этого удивительного вещества – способность ускорять рост и плодоношение растений. Однако, в первую очередь, ажиотаж вокруг философского камня был связан с его способностью запускать процесс трансмутации (превращения) ртути и олова в золото. Как мы видим, жажда наживы потеснила даже мечту о вечной жизни.

Подобные превращения в настоящее время считаются невозможными, да и в эпоху Средневековья большинство слухов об успешности алхимических опытов являлись откровенным обманом. Большинство, но не все. Время от времени в обороте появлялось большое количество золота высочайшей пробы и почти без примесей, что в условиях средневековых технологий было практически невозможно. Достоверно известно, что в казне императора Рудольфа II имелось восемь с половиной тонн такого золота, а у короля Англии Эдуарда II его было более 25 тонн.

Автор статьи: Сергей Оркуш