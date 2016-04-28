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ИСКУССТВО

В Москве открылся фестиваль современной фотографии

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категория: ИСКУССТВО, МИР ЛЮДЕЙ

Сегодня, 28 апреля, в Москве, в одном из павильонов ВДНХ проходит открытие фестиваля современной фотографии. Фестиваль продлится до 31 июля.

Посетителям фестиваля предлагается ознакомиться с шедеврами фотожурналистики. В выставочном павильоне представят 140 фотографий, которые одержали победу в международном конкурсе World Press Photo 2016 в различных номинациях.

В рамках фестиваля будут проходить персональные выставки известных фотографов – Федора Телкова и Александра Петросяна. Организаторы сообщили, что две персональные выставки будут  совмещены с целью наглядной демонстрации того, какой разной может быть фотография.

На фестивале можно будет ознакомиться с историей современного фотоискусства, посетить лекции известных российских фотографов, мастерклассы и творческие встречи с фотохудожниками.

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