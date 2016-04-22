Тайны средневековых алхимиков

Алхимия, возникшая еще в эпоху Античности, традиционно связывается с культурой Средневековья и оценивается в настоящее время очень неоднозначно. Несмотря на попытки последователей эзотерических учений реабилитировать эту область знаний, большинство наших современников считает алхимию смесью шарлатанства и магических ритуалов, ничего общего не имеющую с настоящей наукой. Так ли это на самом деле?

Кем они были, эти таинственные чудаковатые хранители тайных знаний?

Надо признать, что и шарлатанов, и жуликов, и одержимых полусумасшедших фанатиков среди представителей алхимии было достаточно. Но ведь и в современной науке они встречаются, и этот факт не умаляет важности и значимости научных открытий. Среди средневековых алхимиков было немало истинных ученых, обладающих энциклопедическими знаниями. Они собирали, переводили и бережно сохраняли тексты древних трактатов античных ученых и философов.

Например, выдающийся ученый-алхимик Альберт Великий, живший в XIII веке, пересказал и прокомментировал в своих работах все труды Аристотеля. Собрание сочинений самого Альберта насчитывает 38 томов.

Хотя приоритетным направлением алхимии был поиск философского камня и способов производства золота, но исследования проводились и в других областях. Например, знаменитый врач Парацельс (XVI век) тоже был алхимиком, но значительную часть своего времени он посвящал изготовлению лекарств из минералов.

А алхимик Иоганн Фридрих Беттер в начале XVIII века занимался исследованием секрета китайского фарфора и преуспел в этом. Его работа позволила в 1710 году в германском городе Мейсене открыть первую в Европе мануфактуру по производству фарфора.

Другой алхимик – францисканский монах и знаменитый философ Роджер Бэкон (XIII век) впервые в Европе изготовил порох. И это не единственное его достижение. Выдающийся англичанин занимался изучением свойств линз и вогнутых зеркал, и вплотную подошел к объяснению сущности радуги и эффекта преломления света.

Случайные открытия алхимиков закономерны

Исследования средневековых алхимиков в области преобразования веществ, хоть и имели целью создание философского камня, нередко приводили к очень важным открытиям. И то, что они были случайными, не умаляет их значимости.

Так, ученые Средневековья, экспериментируя с различными веществами, открыли так называемые минеральные кислоты – соляную, серную и азотную. Впервые описал серную и азотную кислоту испанский алхимик XIV века, известный под именем Гебера.

В 1270 году в Италии алхимик Бонавентура, пытаясь найти универсальный растворитель, открыл aqua regis – «царскую водку». Смесь концентрированной азотной и соляной кислоты получила это название, потому что в ней растворялось даже золото.

Один из основоположников алхимии египтянин Болос в III веке до н. э. описал технологию получение сплава меди с цинком, который известен в наше время как латунь. Этот металл, кстати, нередко принимали за золото.

Монах-алхимик Альберт Великий в XIII веке исследовал и описал процесс получения щелочи, без которой и в настоящее время невозможно производство мыла. В его сочинениях также подробно описываются свойства мышьяка.

Фосфор — тоже результат случайного открытия в процессе алхимических исследований. Его обнаружил и выделил Хенниг Бранд в XVII веке.

Следует также отметить роль средневековых алхимиков в разработке технологии химических исследований. В алхимических трактатах подробно описаны все виды преобразований и химических реакций. Кроме того, даже специальные сосуды для проведения опытов впервые были изготовлены именно алхимиками.

А плотно запечатанные бутыли и пробирки до сих пор называют герметическими, так как ученые эпохи Средневековья запечатывали их печатями со знаком Гермеса Трисмегиста – полумифического основателя алхимии, жившего, согласно легендам, в середине третьего тысячелетия до н. э.



Автор статьи: Сергей Оркуш