Тамплиеры: тайна пропавших сокровищ

18 марта 1315 года в Париже был сожжен Жак де Моле — Великий Магистр тамплиеров. А вместе с ним приняли смерть на костре 54 его соратника – самые влиятельные члены братства. Орден был уничтожен, а Филипп Красивый — король Франции и папа Климент IV, рассчитывавшие поживиться его богатствами, остались ни с чем. Сокровища исчезли, их ищут уже 700 лет, но поиски эти безрезультатны.

Взлет и падение ордена

Орден тамплиеров, а точнее, Орден рыцарей Храма возник в 1118 году. Его основатель Гуго Пайен, видимо, был настоящим подвижником и главной целью братства считал защиту паломников, отправляющихся в Святую землю. Так поначалу и было, но потом тамплиеры стали активными участниками крестовых походов, из которых привозили несметные богатства, по традиции остававшиеся во владении ордена. Кроме этого, члены братства занимались ростовщичеством, давая деньги на военные цели под залог имущества.

В итоге, к XIV веку орден Храма обладал не только огромными богатствами, но и властью. К тому же магистры ордена, видимо, смогли получить и тайные знания восточных мудрецов, что позволило обвинить орден в ереси и колдовстве. Говорили также, что среди сокровищ тамплиеров были древние книги, манускрипты и даже легендарная чаша Грааля.

Начавшийся судебный процесс по делу рыцарей Храма был долгим и закончился полным уничтожением братства. Хотя официально орден обвиняли в ереси, но главной причиной, по которой Филипп Красивый решился ликвидировать влиятельную организацию, были деньги. А вот их-то как раз и не нашли.

Тайна семнадцати кораблей

Незадолго до начала судебного процесса над орденом его резиденцией в Париже становится замок Тампль, куда приезжает Великий Магистр с соратниками и обозом, по слухам, наполненным сокровищами. Однако после казни де Моле в замке не нашли практически ничего, а казна ордена оказалась нищенской.

Но из показаний некоторых членов ордена, которые они дали под пытками, известно, что буквально накануне массовых арестов из порта Лa-Рошель отплыли 17 кораблей, принадлежавших тамплиерам. На суда были погружены сокровища и архив ордена. Куда отправились корабли, неизвестно, но больше о них никто ничего не слышал.

След этой флотилии искали и на Кипре, и в Португалии, и в Эстонии, и даже в Америке, которая тогда еще была неизвестна европейцам.

Сокровища хранят мертвые

Есть точка зрения, что богатства тамплиеров были спрятаны в Тампле, в склепе предшественника де Моле Гийома де Боже. Известно, что после разгрома братства и разграбления замка ордена, который в поисках сокровищ чуть не разобрали по камешку, племянник де Боже попросил вывезти прах своего родственника в семейную усыпальницу. Но как потом оказалось, гробница в замке де Боже была пустой, а в одной из колонн склепа в Тампле уже в XVIII веке обнаружили тайник. Впрочем, тоже пустой. То ли золото перепрятал предприимчивый племянник, то ли его там никогда и не было.

Русский след

По одной из версий, сокровища ордена Храма надо искать в России. Причем оказаться здесь они могли дважды: в XIV веке и в XVIII.

Есть документ о том, что в 1307 году московский князь Юрий встречал в Новгороде 18 парусных судов с большой казной, золотом и драгоценными камнями. Правда, в документе ничего не сказано, откуда эти суда. Но с XIV века в каменной резьбе русских храмов появляются знаки тамплиеров, в частности, характерной формы кресты. Хотя, возможно, это случайность.

Не менее интересна и точка зрения, согласно которой, сокровища тамплиеров могли привезти в Россию масоны, которых считают наследниками ордена Храма. Именно в XVIII веке это тайное общество становится необычайно популярным среди русской знати. По слухам, первым масоном в России был Петр I, и совершенно точно в братстве Вольных Каменщиков состояли Павел I и Александр I.

И в этом случае возникает очень интересный вопрос: не на эти ли сокровища в столь короткие сроки и с такой роскошью отстраивался Санкт-Петербург?



Автор статьи: Сергей Оркуш