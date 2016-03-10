Астрономия и астрология в древней Индии

Что в первую очередь вспоминается, когда речь заходит о Древней Индии? Яркие красочные фильмы, где много поют и танцуют, полуразрушенные храмы и, конечно, Камасутра. Самые продвинутые вспомнят еще о том, что в Индии жил Будда – основатель одной из мировых религий – и родилось учение о переселении душ.

Но ведь не зря же в Индию всегда стремились искатели тайных знаний! Там побывали Николай Рерих, Елена Блаватская, а пару тысяч лет назад, по слухам, сам Иисус Христос учился у древнеиндийских мудрецов.

Особенности древнеиндийской науки

В глубокой древности любые научные знания так или иначе оказывались связаны с религией и мистикой, а так как эти знания были доступны немногим, то считались еще и тайными. Исключением является античная Греция, но речь сейчас не о ней.

Наука Древней Индии называется ведической, потому что она во многом берет начало в текстах древнейшей из известных нам книг – Ведах. Основное внимание древнеиндийские мудрецы уделяли человеку, который, являясь частью Космоса, всегда стремится к гармонии с окружающим миром и с самим собой. И все научные исследования были направлены на поиски путей достижения этой гармонии.

Например, одной из наук Древней Индии можно назвать йогу, которая занималась вопросами совершенства человеческого тела и духа. В аюрведе собраны знания древних индусов о болезнях и способах их излечения. Тантра – мистическое учение о связи человеческого духа с Божественной энергией и способах управления ей. Васту – древнеиндийская наука о создании идеальных, правильных, с точки зрения религии и мистики, жилищ.

А еще была такая наука, как джйотиш — учение о звездах и планетах и их влиянии на судьбы человека и мира. То есть это астрология, в основе которой лежат знания об астрономии. Достижения мудрецов Древней Индии в этой сфере впечатляют.

Астрономия в Древней Индии

В древнеиндийских научно-философских трактатах, например, в труде Сурьи Сидханты, написанном 5 тысяч лет назад, говорится не только о том, что планеты шарообразны, но и даются описания и расчеты их орбит. Причем данные эти очень близки к современным. Удивительно, но древний астроном описывает такие планеты, как Нептун и Уран, открытые европейцами только в XX веке.

В отличие от планет, солнца и луны, звезды древнеиндийских астрономов почти не интересовали. Их внимание привлекали только те созвездия и группы звезд, которые они называли «накшатры» — лунные стоянки. Именно здесь каждую ночь оказывается Луна. Всего лунных стоянок – 27.

Вообще, Луна занимает важное место не только в астрономии, но и в религии древних индусов. Они считали, что Солнце управляет телом человека, а Луна – душой, которая важнее тела.

Джйотиш – как наука о предсказаниях

Знания о пути, который проходит среди звезд Луна, необходимы были, в первую очередь, для астрологических предсказаний. В отличие от европейской астрологии, считавшей главным Солнце и его прохождение через 12 зодиакальных созвездий, древние астрологи составляли гороскопы, ориентируясь по Луне.

Другим отличием джйотиш от западноевропейской астрологии является то, что в нем расчеты строятся не только на основе положения солнца относительно 12 созвездий, но и положения Луны на лунных стоянках, поэтому ведические гороскопы намного сложнее и, как говорят, правильнее.

В настоящее время ведическая астрология признается самой точной. Более того, в некоторых индуистских храмах есть целые коллекции гороскопов, по слухам, составленных в древности на всех людей земли, даже еще тогда и не родившихся. И каждый, попавший в тот храм, может получить свой гороскоп, составленный не одну тысячу лет назад.

Астрология в современной Индии

Древние знания не только бережно сохраняются в храмах, они активно используются и в повседневной жизни современных индусов. Хотя, конечно, джйотиш не избежал влияния западной культуры, но и сейчас в Индии составляются гороскопы при рождении ребенка и в важные моменты жизни. Более того, курс астрологии преподается даже в некоторых университетах.

Автор статьи: Сергей Оркуш