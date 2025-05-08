Политолог Сергей Марков отметил затишье в зоне специальной военной операции после начала перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным с 8 по 11 мая в честь 80-летия Победы.

В своём Telegram-канале он указал, что, несмотря на официальный отказ президента Украины Владимира Зеленского от соблюдения перемирия, обстрелов нет ни со стороны российской армии, ни со стороны ВСУ.

Марков предположил, что украинским военным неофициально отдан приказ не нарушать режим прекращения огня, хотя публично Киев отверг предложение Москвы.

Он сравнил ситуацию с пасхальным перемирием в апреле 2025 года, когда боевые действия сократились на 90%, и отметил, что текущая пауза в боях следует схожему сценарию.

Ранее в СМИ появилась неподтверждённая информация о возможной подготовке ударов комплексом «Орешник» по Киеву в случае провокаций со стороны Украины, что подчёркивает готовность России к ответным мерам. Перемирие, действующее с полуночи 8 мая, пока сохраняет спокойствие на линии фронта.