Украина могла потерять свой истребитель Су-27 в результате случайного столкновения с российским беспилотником “Герань”. Об этом рассказал корреспонденту АиФ заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, подобные случаи крайне редки, однако в определённых обстоятельствах подобная ситуация вполне возможна.

Эксперт пояснил, что беспилотники не предназначены для перехвата высокоскоростных целей, таких как истребители. Их оптико-электронные системы, как бортовые, так и управляемые с земли, не рассчитаны на столь высокие скорости. Операторы БПЛА физически не успевают среагировать на быстрое сближение с самолётом. Поэтому вероятность преднамеренного наведения беспилотника на истребитель крайне мала. Однако столкновения могут происходить по случайности, особенно если пилот не заметил дрон. Подобные инциденты, как напомнил Попов, в практике мировой авиации уже бывали.

Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын сообщал, что украинский Су-27 был потерян в результате попытки сбить российский беспилотник “Герань-2”. Инцидент произошёл 28 апреля, когда украинские силы пытались отразить атаку российских дронов-камикадзе. По одной из версий, причиной крушения могла стать ошибка украинских средств противовоздушной обороны, которые могли сбить свой же самолет.

Владимир Попов подчеркнул, что в данном случае нельзя исключать версию о столкновении с беспилотником. Он отметил, что пилот истребителя, увлечённый выполнением боевой задачи, мог попросту не заметить дрон в воздухе. Это объясняет, почему подобные случаи хоть и редки, но не невозможны.