В Домодедово произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять человек. Полиция Московской области сейчас занимается выяснением всех деталей трагедии. Сообщение об аварии было опубликовано региональным управлением МВД в официальном Telegram-канале.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля «Лада» неожиданно выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком «Сканиа». Удар был настолько сильным, что легковушку в буквальном смысле разорвало на две части. Водитель и все четверо пассажиров легкового автомобиля получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, пытаясь установить все обстоятельства случившегося и причины, которые привели к этому трагическому исходу.