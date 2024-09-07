Врач с многолетним опытом и доктор медицинских наук Александр Коньков рассказал о том, насколько полезны регулярные занятия гимнастикой для организма. В интервью изданию «Газета.Ru» он отметил, что утренняя зарядка способна значительно улучшить кровообращение, нормализовать артериальное давление и положительно повлиять на общее самочувствие человека.

Помимо этого, физическая активность способствует выработке эндорфинов — так называемых «гормонов счастья». Эти вещества не только поднимают настроение, но и снижают уровень гормонов стресса, улучшая общее психическое состояние. Коньков отметил, что регулярные упражнения помогают сохранить мышечную силу и активизировать когнитивные функции, такие как память и концентрация внимания.

Особое внимание врач уделил важности прислушиваться к собственному телу во время выполнения упражнений. Если при занятиях гимнастикой возникают болевые ощущения, это может быть сигналом к тому, чтобы проконсультироваться с врачом. Это позволит избежать возможных травм или осложнений.

Таким образом, утренняя зарядка не только бодрит, но и становится мощным инструментом в борьбе со стрессом, укрепляет здоровье и помогает поддерживать организм в тонусе.