Глава Госдепа США Энтони Блинкен готовится к важной поездке в Киев, где планирует обсудить с украинскими властями использование американских ракет ATACMS для атак на российскую территорию. Об этом сообщил Майкл Маккол, спикер Палаты представителей по иностранным делам.

Маккол сообщил, что Блинкен, совместно с представителем Великобритании, отправляется в Киев с целью информировать украинских лидеров о том, что они могут наносить удары по России с помощью этих ракет. Его заявление сделано в интервью журналисту Axios Джулигрейс Бруфке, которая поделилась этой информацией на своей странице в соцсетях.

Ранее Блинкен упоминал, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер собираются обсудить этот вопрос 13 сентября. Однако, по словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, несмотря на обсуждение, США не поддерживают идеи обострения конфликта, даже если речь идет о применении американского оружия.

Эта новость подчеркивает продолжающееся напряжение в международных отношениях и вызывает интерес к тому, как будут развиваться события в регионе в ближайшее время.