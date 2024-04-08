Главред RT М. Симоньян сообщила о попытке проукраинских активистов сорвать премьеру российского фильма о Донбассе, которая прошла в Риме.

В авторском тг-канале Симоньян рассказала, что митингующие столпились у кинотеатра в Риме, где прошел премьерный показ документалки «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра». Протестующие держали украинские флаги и плакаты, написанные на английском и итальянском. Были слышны выкрики на украинском, что Донбасс – это, по мнению протестующих, Украина.

Симоньян сообщила, что российский фильм о Донбассе показывали в ЕС впервые. Картина вызвала у публики огромный интерес. Свободных мест в зале не было. После Рима картину покажут в кинотеатрах еще трех городов Италии. Главред RT призвала протестующих «поберечь глотки», потому что подобных фильмов будет снято еще много.