У московского аэропорта «Домодедово» средства ПВО сбили беспилотный аппарат ВСУ, направляющийся к столице. Телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись уничтожения вражеского дрона.

На записи видно, как дрон поражает зенитная ракета, после чего он взрывается в небе над аэропортом. Затем обломки падают на одно из складских помещений.

Телеграм-канал Shot также сообщает, что дронов было два. Причем беспилотники были набиты доверху стальными шариками в качестве поражающих элементов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, оба беспилотника успешно сбиты. При этом значительных разрушений не зафиксировано, пострадавших тоже нет.

Напомним, после атаки беспилотников ВСУ в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковском ввели ограничения на вылет и посадку самолетов.