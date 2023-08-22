Певица и член жюри «Голоса» Полина Гагарина опубликовала видеоролик на своей странице в социальной сети, где показаны съемки нового формата телешоу под названием «Голос. Уже не дети». На представленных кадрах
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Певица и член жюри «Голоса» Полина Гагарина опубликовала видеоролик на своей странице в социальной сети, где показаны съемки нового формата телешоу под названием «Голос. Уже не дети».

На представленных кадрах можно увидеть Полину Гагарину, а также её коллег-наставников, таких как Пелагея, Егор Крид и Дима Билан, а также одного из организаторов проекта, который приветствует команду. Звезды размещены в знаменитых креслах, после чего им предлагается опробовать красную кнопку, способную поворачивать сиденье на 180 градусов.

Новый формат шоу будет осуществляться в стиле «Все звезды», где возможность участия будет предоставлена только участникам, прошедшим через один из десяти сезонов «Голос. Дети». Места в жюри останутся за Егором Кридом, Димой Биланом, Полиной Гагариной и Пелагеей, ведущей программы будет Яна Чурикова.

Также уже известно, что в этом проекте примут участие такие молодые артисты, как Данил Плужников, Ярослава Дегтярева, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова, Мирон Проворов, Аделия Загребина, Анна Доровская и многие другие.

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