Срыв рейсов, недопоставка автобусов и нехватка водителей стали главными причинами провала транспортной реформы в Ярославской области – одного из основных проектов губернатора Михаила Евраева.

Жители региона еще с самого начала реформы начали сообщать о сбоях в расписании новых автобусов, перевозчики заявляли о нехватке водителей, а подрядчик из Санкт-Петербурга, специально нанятый Евраевым, оказался недобросовестным. Так, компания «ПитерАвто», в 2023 году получившая от области 7 контрактов на сумму в 12,7 млрд рублей, недопоставила региону 40 автобусов.

Несмотря на то, что местный департамент транспорта в своих отчетах занижает цифры, нехватку новых автобусов жители региона ощущают на себе каждый день. В результате реформа из главного проекта превратилась в главный провал Евраева, а сам чиновник и его решения стали причиной для массовой критики со стороны ярославцев.