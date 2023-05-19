Чиновники и госслужащие из Санкт-Петербурга смогут сохранить должности при отправке на спецоперацию, согласно новому законопроекту губернатора Александр Беглова. Однако из представителей власти в СВО принимают участие лишь единицы.

Чиновники в Северной столице смогут сохранить за собой прежнее место работы при мобилизации или уходе на военную службу по контракту. Соответствующий законопроект Беглова Законодательное собрание приняло в первом чтении 18 мая.

Такое решение должно повысить число желающих среди петербургских чиновников поучаствовать в спецоперации. Сейчас представители городской власти не проявляют достаточно инициативы в вопросе защиты Родины, что несомненно отражается на федеральных рейтингах. СМИ неоднократно обращали внимание на низкий уровень поддержки СВО губернатором Александром Бегловым и председателем ЗакСа Александром Бельским. В настоящий момент в спецоперации принимают участие лишь несколько представителей власти в Петербурге.