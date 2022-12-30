ВСУ допустили очередную ошибку международного масштаба. Если ранее они выпускали ракеты на территории России, Польши и Молдавии, то теперь достали и Белоруссию, пишет «Взгляд».

Белорусские власти в качестве одной из версий случившегося рассматривают провокацию со стороны Украины. Об этом рассказал Кирилл Казанцев, возглавляющий управление белорусских ракетных войск. Другая предполагаемая причина прилета украинской ракеты С-300 на территорию Белоруссии – непреднамеренный запуск ввиду работы неквалифицированных военнослужащих либо неисправности ракеты.

Днем ранее элементы сбитой украинской ракеты обнаружили в Брестской области. Это части от украинский управляемой ракеты С-300.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что важно, что при атаке со стороны ВСУ никто из мирного населения не пострадал. Это указывает на отличную работу белорусских специалистов.

Некоторое время назад Минск обращался к Москве с просьбой поставить системы С-400. Получается, что укрепление сил белорусских ПВО было верным решением.