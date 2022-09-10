Информация об уходе российских войск из Красного Лимана не соответствует действительности, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. Он уточнил, что боевые действия за этот город продолжает подразделение «Барсы», который принадлежит отряду «Кубань».

Кроме того, о продолжающемся в Лимане сражении рассказал и автор телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов. Он сообщил, что «Барсы» потеряли четверых военнослужащих, однако продолжают биться с украинскими националистами, активно использующими американские артиллерийские установки M777.

По словам Пегова, ресурсы «Барсов» не безграничны, поэтому остается лишь надеяться, что им на помощь уже отправлено подкрепление. Только в этом случае шансы на сохранение контроля над Красным Лиманом удастся значительно повысить, уверен военный корреспондент.