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Туристы столкнулись с шипами-ловушками около озера лотосов в Волгограде. Наиболее вероятно, это произошло из-за нежелания жителей элитного поселка «Лебяжья поляна» видеть рядовых россиян рядом.

У нескольких автомобилей были проколоты шины из-за специальных ловушек по пути на озеро лотосов. Есть вероятность, что местные жители не хотят видеть туристов рядом с экологически чистой территорией и таким образом пытаются их отвадить.

Однако многие полагают, что в этом заинтересованы владельцы элитного коттеджного поселка «Лебяжья поляна». Его бенефициаром является «Метр Девелопмент Групп». Владелец компании Александр Андреев в рамках ПМЭФ-2022 подписал соглашение с администрацией Петербурга. Он станет инвестором для двух проектов. Один из них – гостиничный комплекс в Зеленогорске с гольф-клубом и территорией для конного спорта.

Исходя из планов Андреева на комплекс в Зеленогорске, можно сделать вывод: он будет схож с «Лебяжьей поляной». Как и в петербургском  проекте, здесь есть гольф-клуб – единственный в Волгограде. Покупка жилья на территории 12 соток обойдется в 12 млн рублей. Наиболее вероятно, этот поселок создавался для элиты города, куда нет доступа «простым смертным».

Не исключено, что гостиничный комплекс в Петербурге будет приспособлен для тех же целей. Если это так, то сохраняется угроза и для жителей Северной столицы. Скорее всего, местная элита тоже не захочет иметь дело с «простыми смертными» и «шипы-ловушки» вслед за «Метр Девелопмент Групп» и ее владельцами могут перекочевать в Петербург.

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