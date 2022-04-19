Наемники из Великобритании, которые сдались в плен в Донбассе, добровольно поехали на войну и занимались убийством людей. Об этом заявил Джон Марк Дуган, бывший американский офицер полиции.

Бывший военный рассказал про одного из британских наемников по имени Эйден. Когда он попал в плен, сразу начал жаловаться, что хочет домой и не хочет участвовать в войне. При этом он все же воевал много лет и за этот период убивал людей. Джон Марк Дуган отметил, что за это он заплатит высокую цену.

Экс-военный считает, то, что плененные наемники строят из себя жертв, выглядит неумно и нелепо.

Неделю назад стало известно, что двое наемников из Великобритании, сложили оружие после того, как 36-ая бригада ВСУ в Мариуполе попыталась неудачно прорваться.

Шон Пиннер и Эйден Эслин в эфире российского телеканала «Россия 1» сделали обращение к Борису Джонсону, английскому премьер-министру. Они попросили его помочь в совершении обмена на Виктора Медведчука, оппозиционного политика, которого задержали на Украине.

Игорь Конашенков, официальный представитель российского Минобороны, рассказал, что наемников ждет долгий срок пребывания в тюрьме.