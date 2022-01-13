Председатель Региональной общественной организации (РОО) «Красносельский совет ветеранов», подполковник полиции, пенсионер Фаррух Курбанов не выдержал произвола петербургских властей во главе с Александром Бегловым и направил обращение к Минобороны РФ.

Поводом стала неспособность Смольного очистить город от завалов мусора после новогодних праздников. Обращение адресовано заместителю министра обороны РФ, генералу армии Дмитрию Булгакову.

«Несмотря на предоставленную федеральным законом трехлетнюю отсрочку по введению в действие реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), город оказался абсолютно не готов к появлению регионального оператора», — сетует ветеран правоохранительных органов.

Вместе с тем Курбанов напомнил о безалаберном отношении коммунальных служб к уборке снега. По его словам, аналогичная ситуация повторяется на ежегодной основе.