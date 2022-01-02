К концу 2022 года Россия получит инструмент, позволяющий наглухо закрыть воздушное пространство от натовских самолетов и ракет.

Речь идет о недавно разработанной учеными и инженерами радиолокационной станции «Воронеж». Она призвана не только отразить угрозу вторжения в воздушное пространство страны, но и своевременно предупредить о ракетном ударе со стороны вероятного противника.

В настоящий момент семь таких станций уже функционируют в Оренбургской, Калининградской и других областях. Сейчас ведется их строительство в Коми, а также в Мурманской области. В последней монтируется модернизированная РЛС, которая мощнее всех остальных примерно в три раза, поэтому именно она сможет обеспечить надежную защиту российского неба от выпадов врага.