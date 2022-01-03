Украинские бойцы, которые служат в ВСУ по контракту, соблюдают воинскую дисциплину и не злоупотребляют спиртным, ежемесячно получают до 35 тысяч гривен (95 тыс. рублей). О денежном довольствии военнослужащих на линии разграничения в Донбассе рассказал комбриг 58-й омбр Дмитрий Кащенко.

Он отметил, что если не нарушать дисциплину и разумно тратить получаемое денежное довольствие, уже за девять месяцев можно собрать около 250 тысяч гривен. Накопить столь крупную сумму несложно, так как одевает и обувает бойцов государство. Кроме того, питание для них является бесплатным.

Кащенко вместе со своей бригадой в настоящий момент дислоцируется в Ясиноватском районе Донецкой области, куда был переведен в ходе очередной ротации.

Ранее неоднократно сообщалось о случаях дезертирства солдат ВСУ. Кроме того, причиной многих небоевых потерь среди бойцов украинской армии оказывается злоупотребление алкоголем.