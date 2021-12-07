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В Польше считают, что Германия собирается «построить Четвёртый рейх». Об этом рассказало издание Wirtualna Polska.

Заявление насчёт немецкой политики сделал Ярослав Качиньский, который является основателем и председателем правящей консервативной партии «Право и справедливость». Как рассказали находившиеся на заседании политики, Качиньский заявил о намерении Германии построить Четвёртый рейх. Он также отметил, что Польша не собирается допускать этого.

Кроме того, Качиньский заявил, что политическая ситуация сейчас является напряжённой, в связи с чем он призывает остальных политиков мобилизоваться.

Заявление Качиньского по поводу Германии, как было указано, несколько удивило польских депутатов.

Ранее мы сообщали, что премьер-министры Польши и Великобритании обсудили способы выхода из миграционного кризиса. Было предложено ввести новые санкции против Белоруссии, а также, при необходимости, и против России.

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