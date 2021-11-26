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На встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обсудил возможные пути выхода из миграционного кризиса, который возник на белорусско-польской границе.

Он заявил, что единственным способом оказать влияние на Минск является введение в отношении него «широкого и четкого» набора новых санкций. При этом ограничительные меры «если понадобится», будут введены и против России, отметил Моравецкий.

Польский премьер неоднократно заявлял, что миграционный кризис – это дело рук России. Про его мнению, Москва ведет какую-то крупную игру, и ситуация на польско-белорусской границе, как и «газовый шантаж» в Европе и дестабилизация на Украине – это лишь отдельные части хорошо продуманной операции.

Напомним, что Россия отрицает свое участие в миграционном кризисе. Также она неоднократно повторяла, что энергетический кризис спровоцировала сама Европа своими попытками перехода на энергию солнца и ветра.

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