Китайский портал SunNews опубликовал язвительный комментарий к американским публикациям о намеченной мобилизации войск США в Европе на восточном фланге НАТО. Перевод этого комментария представлен изданием discover24.ru.

Командование войск США в Европе объявило о намерении в случае «нападения России на Украину» в первую очередь направить истребители ВВС США, чтобы обеспечить господство в воздухе на восточном фланге НАТО от Балтийского моря и Польши до границ Украины. Затем 173-я воздушно-десантная бригада США быстро мобилизуется и высадится в ключевых точках в Прибалтике. Бронетанковые механизированные части армии США, дислоцированные в Германии, будут выдвигаться на восточные рубежи НАТО.

Если во время присоединения Крыма к России в 2014 году у армии США не было ни одного танка в Европе, сейчас американские военные разместили танковую бригаду, оснащенную танками M1A2 «Абрамс». Помимо этого, были добавлены бригада армейской авиации и подразделение ракетных установок дальнего действия, которые также дислоцируются в Германии. Как только возникнут проблемы с безопасностью приграничных районов, таких как Прибалтика и Польша, эти войска США будут отправлены туда.

Следует отметить, что американские военные попросту не смогут развернуть на восточном фланге какие-либо дополнительные войска, потому что система материально-технического обеспечения ни Польши, ни тем более Украины не в состоянии поддерживать большее число войск США. Внимание польской армии сейчас сосредоточено на границе с Беларусью. А во всестороннюю модернизацию логистики и дорожных систем Украины США придется инвестировать десятки миллиардов долларов.

Тактика, которую провозгласили военные США, состоит в том, чтобы сначала остановить конфликт, затем дождаться подкрепления, прежде чем начать контратаку. Однако американский исследовательский центр Rand просчитал, что для реальной возможности повлиять на «остановку конфликта» все три бригады войск США в Европе и одна польская бригада должны быть развернуты в Украине.

При этом, даже если ВВС США удастся захватить господство в воздухе (что уже само по себе маловероятно), американские военные не смогут победить сухопутные войска России. Единственное, что могут ожидать американские и украинские войска, – это скорейшей эвакуации за Днепр, чтобы не быть окруженными российскими механизированными силами.

Теоретически США способны направить все свои 18 тяжелых бронетанковых механизированных бригад для участия в гипотетической войне. Однако американским военным потребуется не менее трех месяцев, чтобы задействовать их в Европе. К тому времени российская армия уже займет прочную оборонительную позицию.

Если на Западе сейчас оценивают вероятную группировку российских войск у границ Украины уже в 170-175 тысяч военнослужащих, то как их могут победить 3 или 4 бригады США и НАТО?

Хотя Байден также призвал Болгарию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию и Словакию защитить Украину, и в то же время пообещал, что если Россия начнет «атаку», США окажут помощь. Однако на практике США, Великобритания, Франция и Германия плюс все перечисленные выше девять стран НАТО могут сформировать не более восьми бригад в качестве маневренных сил быстрого реагирования, что также неспособно остановить российскую армию.

Ранее издание discover24.ru опубликовало перевод статьи Military.com, которую прокомментировал китайский портал SunNews.