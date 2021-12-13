читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайский портал SunNews опубликовал язвительный комментарий к американским публикациям о намеченной мобилизации войск США в Европе на восточном фланге НАТО. Перевод этого комментария представлен изданием discover24.ru.

Командование войск США в Европе объявило о намерении в случае «нападения России на Украину» в первую очередь направить истребители ВВС США, чтобы обеспечить господство в воздухе на восточном фланге НАТО от Балтийского моря и Польши до границ Украины. Затем 173-я воздушно-десантная бригада США быстро мобилизуется и высадится в ключевых точках в Прибалтике. Бронетанковые механизированные части армии США, дислоцированные в Германии, будут выдвигаться на восточные рубежи НАТО.

Если во время присоединения Крыма к России в 2014 году у армии США не было ни одного танка в Европе, сейчас американские военные разместили танковую бригаду, оснащенную танками M1A2 «Абрамс». Помимо этого, были добавлены бригада армейской авиации и подразделение ракетных установок дальнего действия, которые также дислоцируются в Германии. Как только возникнут проблемы с безопасностью приграничных районов, таких как Прибалтика и Польша, эти войска США будут отправлены туда.

Следует отметить, что американские военные попросту не смогут развернуть на восточном фланге какие-либо дополнительные войска, потому что система материально-технического обеспечения ни Польши, ни тем более Украины не в состоянии поддерживать большее число войск США. Внимание польской армии сейчас сосредоточено на границе с Беларусью. А во всестороннюю модернизацию логистики и дорожных систем Украины США придется инвестировать десятки миллиардов долларов.

Тактика, которую провозгласили военные США, состоит в том, чтобы сначала остановить конфликт, затем дождаться подкрепления, прежде чем начать контратаку. Однако американский исследовательский центр Rand просчитал, что для реальной возможности повлиять на «остановку конфликта» все три бригады войск США в Европе и одна польская бригада должны быть развернуты в Украине.

При этом, даже если ВВС США удастся захватить господство в воздухе (что уже само по себе маловероятно), американские военные не смогут победить сухопутные войска России. Единственное, что могут ожидать американские и украинские войска, – это скорейшей эвакуации за Днепр, чтобы не быть окруженными российскими механизированными силами.

Теоретически США способны направить все свои 18 тяжелых бронетанковых механизированных бригад для участия в гипотетической войне. Однако американским военным потребуется не менее трех месяцев, чтобы задействовать их в Европе. К тому времени российская армия уже займет прочную оборонительную позицию.

Если на Западе сейчас оценивают вероятную группировку российских войск у границ Украины уже в 170-175 тысяч военнослужащих, то как их могут победить 3 или 4 бригады США и НАТО?

Хотя Байден также призвал Болгарию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию и Словакию защитить Украину, и в то же время пообещал, что если Россия начнет «атаку», США окажут помощь. Однако на практике США, Великобритания, Франция и Германия плюс все перечисленные выше девять стран НАТО могут сформировать не более восьми бригад в качестве маневренных сил быстрого реагирования, что также неспособно остановить российскую армию.

Ранее издание discover24.ru опубликовало перевод статьи Military.com, которую прокомментировал китайский портал SunNews.

Вам может понравиться

Flug Revue: Гигантский вертолёт Ми-26 может заполнить брешь от Ил-112В для ВВС России

После катастрофы прототипа Ил-112В испытания нового транспортника для ВВС России приостановлены, а разработка отложена. В России сейчас ищут замену, и поэтому вводят в игру гигантский вертолет Ми-26. Об этом пишет

Смольного подозревают в использовании ботов для «накрутки» падающего рейтинга Беглова

Ноябрьский «МедиаИндекс» губернатора Петербурга Александра Беглова в системе мониторинга «Медиалогия» увеличился на 8 тысяч пунктов в сравнении с октябрем. Экспертное сообщество увидело в этом факте искусственную накрутку положительных отзывов в

Украинский политик Мураев рассказал, что не завидует судьбе Зеленского

Евгений Мураев, бывший украинский народный избранник, считает, что Владимир Зеленский допустил огромную ошибку, сменив работу шоумена на кресло президента страны. Согласно его словам, он «не завидует» судьбе главы государства, так
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 декабря – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 13 декабря – снег, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 декабря – ясно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 13 декабря – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 13 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Армавир: погода, 13 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C |