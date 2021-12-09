После переговоров Путина и Байдена СМИ США по-прежнему считают «российское вторжение в Украину» вероятным. Как сообщает портал Military.com, Соединенные Штаты демонстрируют готовность укрепить своих союзников по НАТО на восточном фланге. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Десантники США высадятся в Прибалтике, армейская бронетехника и артиллеристы начнут выдвижение из Германии, а бронетанковая бригада станет концентрировать свои силы. Это некоторые из шагов, которые европейское командование США могло бы предпринять, чтобы укрепить восточный фланг НАТО, если Россия вторгнется в Украину, говорят американские военные аналитики.

Кроме того, на НАТО будет оказываться давление с целью активизировать свои малоиспользуемые передовые силы быстрого реагирования.

«Эти силы НАТО были созданы именно для кризисов такого рода. Они представляют многих союзников. Так что, откровенно говоря, не использовать их – будет значить подрыв солидарности НАТО», – сказал Джон Р. Дени, эксперт по европейской безопасности из Военного колледжа армии США.

Хотя остается неизвестным, начнет ли президент России Владимир Путин вторжение в Украину, стало ясно, что союзнический военный ответ на это в той или иной форме состоится на территории стран-членов НАТО.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая во вторник после встречи Путина и Байдена, сказал, что США готовы укрепить своих союзников по НАТО на восточном фланге, «чтобы они чувствовали себя сильными и уверенными в своем суверенитете и территориальной целостности». Тем не менее, Салливан не уточнил, в чем будут выражены эти дополнительные возможности, но сказал, что заинтересованные страны о них уведомлены.

Генерал в отставке Филип Бридлав, который командовал EUCOM и был верховным главнокомандующим НАТО в 2013-2016 годах, сказал, что сейчас у НАТО больше возможностей для реагирования на кризис, чем в 2014 году, когда Россия присоединила Крымский полуостров. Но Бридлав отметил, что «требуется изменение готовности».

Первоначальный ответ EUCOM в 2014 году дает представление о том, что оно может сделать снова, в частности, усилить воздушную охрану в странах Балтии с помощью самолетов ВВС F-16 и десантирования солдат 173-й воздушно-десантной бригады в Польшу и страны Балтии.

«Конечно, у нас не было всего, что нам было нужно (в 2014 году). К счастью, с тех пор наши силы в Европе только выросли», – сказал Бридлав. Например, в 2014 году в Европе не осталось армейских танков США. Последний из американских основных боевых танков M-1 Abrams покинул Германию годом ранее.

Теперь ротационная бронетанковая бригада США находится в Европе круглый год. По словам Дени, EUCOM также может направить крупные силы бронетехники, которые обычно рассредоточены по всему восточному флангу НАТО, в Прибалтику, если они хотят укрепить ее оборону в качестве успокаивающего шага.

Кроме того, армия расширила возможности авиации и ввела новые артиллерийские подразделения, базирующиеся в Германии, которые могут быть отправлены в страны Балтии и Польшу. Дени отметил, что новая многодоменная оперативная группа в штаб-квартире американской армии в Европе и Африке, сформированная в сентябре, также может быть учтена в планах усиления на востоке.

Одна из областей неопределенности – насколько государства-члены НАТО будут готовы сделать что-то еще. У альянса уже есть четыре многонациональные боевые группы в Прибалтике и Польше, которые были созданы для сдерживания российской агрессии. Эти подразделения, вероятно, будут приведены в повышенную боевую готовность в случае нападения на Украину.

«Все это будет основано на просьбе союзников. Если мы увидим, что они идут в НАТО и просят помощи, но не получают ее вовремя, США станут действовать на двусторонней основе. Страны Балтии и Польша хотят больше американских войск, и по всей видимости, это желание будет расти, а не уменьшаться», – сказал Дени.

Однако, по словам аналитиков, неясно, все ли союзники будут готовы действовать.

«Основная проблема, похоже, заключается в том, что некоторые союзники по НАТО по-другому воспринимают угрозу в отношении России и не хотят противостоять Путину», – сказал Хорхе Бенитес, эксперт аналитического центра Атлантического совета в Вашингтоне.