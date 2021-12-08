Журналист из Польши Петр Ништор заявил, что в Китае собирают информацию о польской армии, а также пытаются получить сведения о сотрудничестве с НАТО.

Ништор считает, что в Китае намереваются выяснить, какие у Польши планы по увеличению своих оборонных возможностей. Для осуществления этих целей, по мнению Ништора, китайская разведка использует новейшие технологии и осуществляет различные операции в киберпространстве.

В связи с этим Польша укрепляет подразделение, которое проводит наблюдение за действиями Китая в стране. Ништор также отмечает, что Китай подписал с Россией соглашение об обмене разведданными, в связи с чем, как он считает, польским спецслужбам необходимо особо следить за маневрами со стороны Пекина.

Ранее в Польше обвинили Германию в том, что она намеревается построить Четвёртый рейх. Об этом заявил Ярослав Качиньский.