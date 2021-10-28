В издании «Известия» отметили, что для водителей такси и молодых автомобилистов, которые часто попадают в ДТП, планируется увеличить стоимость обязательного страхования машин.

Отмечается, что ЦБ РФ планирует увеличить пределы стоимости ОСАГО. К примеру, для частных авто они возрастут на 10 процентов, для такси – на 30 процентов, а для общественных транспортных средств – на 4,9 процента. В результате страховщикам удастся увеличить стоимость страховки для автомобилистов с увеличенным показателем рисков.

Журналисты сообщают, что для ИП и физических лиц границы тарифа составят от 2,2 тысячи до 5,9 тысячи рублей, а для машин такси – от 2 тысяч до 12,5 тысячи рублей. Указывается также, что в столицах РФ и Татарстана, являющихся самыми «дорогими» в плане нарушения ПДД, будет снижен территориальный коэффициент до 1,8.