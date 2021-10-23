Курский народный избранник отправил жалобу в прокуратуру на одного из жителей области, который смущает людей своими публичными действиями сексуального характера.

Согласно словам парламентария Курской облдумы, ранее к нему решили обратиться несколько жителей Курска, которые заявили, что некий гражданин удовлетворял свои сексуальные потребности прямо в здании медучреждения. Они также отправили ему соответствующий видеоролик.

Есть также информация, что этот человек приставал к детям в микрорайоне КЗТЗ. Курский депутат заявил, что правоохранительным органам следует как можно скорее предпринять все необходимые меры, чтобы обезопасить жителей города. Он отметил, что им нужно определить личность злоумышленника и привлечь его к ответственности.