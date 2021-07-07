Соединенные Штаты намереваются создать азиатский аналог НАТО, в который должны войти Индия, Япония и Австралия. Этот альянс назван Quadrilateral Security Dialogue – четырехсторонним диалогом по безопасности.

Издание EurAsianTimes, публикацию в котором перевел портал «ПолитРоссия», считает, что РФ вполне может противостоять и этому новому союзу. Для этой ей достаточно объединиться с Китаем и Пакистаном.

РФ и КНР уже несколько лет углубляют сотрудничество в разных сферах, поэтому их объединение в один союз не вызывает никаких вопросов. Пакистан же считает невыгодным для себя усиление Индии за счет США и других союзников. Поэтому он вряд ли откажется примкнуть к противной стороне, возглавляемой Россией.

Авторы публикации сообщают, что РФ заключила с Суданом соглашение о создании на его территории своей военно-морской базы. И хотя последний пока никак не может определиться с условиями, можно считать, что Москва все-таки сумела усилить свое военное присутствие в регионе.

Китай тоже не теряется. Он развивает сотрудничество с государствами Восточной Африки, благодаря чему усиливает присутствие в Индийском океане. Так, в 2019 году именно он проводил учения с Пакистаном и Ираном в этом регионе. Причем в маневрах непосредственное участие принимала и Россия.