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Врач и телеведущий Александр Мясников развеял известное заблуждение, касающееся вакцинации от COVID-19.

Медик сообщил о мифе, называемом «антитело-зависимое усиление инфекции», которое происходит после того, как человеку поставили вакцину. Согласно его заявлению, это явление характеризуется усилением инфекции после того, как в организме появились антитела к заболеванию. В 2002 году исследователи заметили такую ситуацию во время экспериментов на грызунах. В то время в мире была вирусная пневмония.

Мясников указал, что сейчас не было выявлено ни одного случая данного явления. Впрочем, он не исключает, что в теории такое возможно. Кроме того, врач считает, что ложная информация распространяется намеренно для дезинформирования граждан.

Недавно медики рассказали о наиболее популярных мифах о вакцинации от коронавируса и развеяли их. В частности, они заявили, что вакцина не меняет ДНК человека.

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  • Анна
  • 03.07.2021
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