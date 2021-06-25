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Дизайнер интерьеров Светлана Серова раскрыла, как можно снизить температуру в комнате в жару, если нет кондиционера.

Согласно её словам, охладить комнату поможет влажная уборка. Также она советует отключать бытовые приборы, в особенности плиту и убрать с пола все ковры. Серова рекомендует обзавестись увлажнителем воздуха, если его нет, то поможет небольшой водный сад. Так, она высаживает растения в воду.

Кроме того, дома можно поставить аквариум и растения с широкими листьями. Как указала специалист, это также способствует охлаждению помещения.

Серова заявила, что не следует вешать на окна занавески и использовать синтетические ткани в качестве штор, так как они сильно нагреваются на солнце. Вместо этого дизайнер советует взять натуральный светлый лён, на который можно пришить отражающую плёнку.

Ещё специалист посоветовала охлаждать постельное бельё в холодильнике, положив его в пакет.

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