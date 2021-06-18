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Польское издание Mysl Polska сообщило о «параличе» властей Польши из-за страха перед Россией.

Как сообщается в статье, страх перед Россией после недавно состоявшегося саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена только усилился. Эта встреча стала для Польши «огромной травмой», а Вашингтон подвергся критике. По словам авторов статьи, сейчас в Польше идут ожесточённые конфликты. Объясняются они тем, что руководство страны испугалось вторжения со стороны России.

Кроме того, некоторые считают, что Россия вступила в сговор с Германией, а США и Запад не обращают на это внимания. Проект газопровода «Северный поток-2» также считается доказательством сговора ради нападения на Польшу.

В итоге власть провоцирует панику в стране, и это приводит к тому, что простые граждане, в том числе и образованные люди, начинают верить в то, что в скором времени начнётся война с Россией. Сторонники правящей партии при этом считают, что их противники являются «агентами Германии», а оппозиция считает правящую партию «инструментом кремлевской политики».

Ранее мы сообщали, что в Польше заявили о «российско-немецкой петле». Как было заявлено, Россия и Германия собираются установить газовую монополию на европейском континенте.

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