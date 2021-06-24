Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, сколько в Москве ещё будет сохраняться «пустынная жара».

Согласно его заявлению, до субботы температура в столице будет превышать норму на 10-11 градусов. Как заявил Вильфанд, всё это время будет оставаться небывало жаркая погода. После этого антициклон начнёт постепенное перемещение в восточную сторону, из-за чего могут начать образовываться облака.

Однако уже в конце недели, как климатолог отметил, можно ждать небольшое понижение температуры – до 29-34 градусов. Также в воскресенье ожидается дождь, но продлится он столь недолго, что его многие не заметят. Температура всё ещё будет превышать норму на 6 градусов. Но «пустынная жара» сменится на просто жаркую погоду.

В понедельник температура опустится ещё немного и остановится на отметке около 26-31 градуса.

Недавно учёные выяснили, что климат во времена динозавров был весьма жарким. Так, средняя температура воды составляла 27 градусов, а температура воздуха была ещё выше.