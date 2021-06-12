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Бельгийские учёные установили, какой на Земле был климат во времена динозавров.

Для этого специалисты изучили окаменевших моллюсков, найденных на территории современной Швеции. Они обитали на планете около 80-ти миллионов лет назад. Во время исследования был задействован изменённый метод «слипшихся изотопов», который основан на группировке углерода-13 и кислорода-18 карбонатной кристаллической решётки в зависимости от воздействия различных температур.

Как выяснилось, во времена динозавров средняя температура воды на планете была около 27 градусов Цельсия. Это на 10 градусов больше, чем в настоящее время. Температура воздуха, соответственно, также была выше. Кроме того, разница температур в летнее и зимнее время была гораздо менее выраженной, чем сейчас.

Ранее мы сообщали, что титанозавр был признан самым крупным динозавром среди всех, когда-либо обитающих на территории современной Австралии. Так же он входит в топ-15 самых крупных динозавров, когда-либо существовавших на планете.

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