Австралийские исследователи назвали титанозавра самым крупным доисторическим ящером из всех найденных на континенте динозавров.

В длину эта древняя рептилия достигала примерно 30 метров, а в высоту – около 6,5 метра. Она входит в ТОП-15 наиболее крупных динозавров на Земле. Ее скелет впервые был найден 14 лет назад в юго-западной области Квинсленда. После этого специалисты потратили несколько лет на идентификацию динозавра, ища у него отличительные характеристики.

Отмечается, что титанозавр относится к зауроподам, являвшимся растительноядными ящерами и обладавшими огромными размерами. Они обитали на Земле примерно 90-100 миллионов лет назад. У них были длинные шеи и хвосты, а также небольшие головы и крупные ноги.