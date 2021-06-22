Депутат бундестага от партии «Левые» Севим Дагделен считает, что Германия совместно с НАТО готовится к войне против России. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

На это, по её словам, указывает то, что Германия в последнее время активно принимает участие в учениях НАТО, и ставит свои войска поблизости от границ России. Согласно заявлениям от западных властей, учения предназначены для моральной мобилизации, а также для развития боеспособности военнослужащих.

Однако политик указывает на то, что в этом случае необходимости проведения учений поблизости от границ с Россией нет. На своей странице в Facebook Дагделен также указала, что дружба с Россией и бывшими советскими республиками должна являться составляющей немецкой политики, и этот урок нужно было вынести «из страшного варварства войны с её разбоем и разрухой». Но вместо этого российско-германские отношения достигли низкой точки, и чуть ли не каждый день против России вводятся очередные санкции.

Недавно в Польше заявили, что Германия и Россия заключили некое соглашение, и вместе планируют напасть на страну. Совместная работа над “Северным потоком-2” считает одним из доказательств этого соглашения.