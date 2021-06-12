читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В США сенатор от партии республиканцев Тед Круз критически высказался о действиях главы США Джо Байдена. Своё заявление он озвучил в эфире телеканала Fox News.

Согласно его заявлению, администрация Байдена привела к катастрофе с ужасными последствиями. При этом, как считает сенатор, хуже всего действия Байдена сказались на внешней политике США. Испортить всё, как указал Круз, Байдену удалось всего лишь за пять месяцев.

Среди принятых неудачных решений Круз называет финансовую поддержку Палестины и разрыв имеющихся соглашений с Мексикой. Это, как Круз уверен, спровоцировало кризис на границе.

Высказался Круз и насчёт отказа Байдена усиливать санкции, направленные против «Северного потока-2». Он заявил, что это решение стало «многомиллиардным подарком Путину».

Ранее мы сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель собирается лично отправиться в США для того, чтобы решить вопросы по “Северному потоку-2”. Предположительно, визит состоится в июле или августе.

Вам может понравиться

В Германии считают «воспитание Украины» целью строительства «Северного потока – 2»

В немецком информационном агентстве Handelsblatt отметили, что одна из целей создания «Северного потока – 2» заключается в «воспитании Украины». По мнению журналистов, Владимир Путин, лидер РФ, собирается воспользоваться данным трубопроводом

Переговоры полевых командиров ДНР об охране «Бука» заслушали в суде по MH17

В рамках судебного заседания по делу о падении пассажирского авиалайнера рейса MH17 в Донбассе, были прослушаны разговоры полевых командиров ДНР, касавшиеся охраны ЗРК «Бук». Согласно опубликованным материалам, Сергей Дубинский, руководитель

Дрон «призрачного флота» США совершил автономный рейд, пройдя почти 4500 морских миль

Беспилотный корабль-дрон ВМС США успешно завершил испытательный переход протяженностью свыше 5100 миль (около 8200 км) из Атлантики в Тихий океан. Он стартовал от американского побережья Мексиканского залива, миновал Панамский канал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 июня – переменная облачность, до 17 °C | город Мытищи: погода, 12 июня – небольшой дождь, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 июня – пасмурно, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 июня – небольшой дождь, до 15 °C | Королев: погода, 12 июня – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 12 июня – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 12 июня – небольшой дождь, до 24 °C |