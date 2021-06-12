В США сенатор от партии республиканцев Тед Круз критически высказался о действиях главы США Джо Байдена. Своё заявление он озвучил в эфире телеканала Fox News.

Согласно его заявлению, администрация Байдена привела к катастрофе с ужасными последствиями. При этом, как считает сенатор, хуже всего действия Байдена сказались на внешней политике США. Испортить всё, как указал Круз, Байдену удалось всего лишь за пять месяцев.

Среди принятых неудачных решений Круз называет финансовую поддержку Палестины и разрыв имеющихся соглашений с Мексикой. Это, как Круз уверен, спровоцировало кризис на границе.

Высказался Круз и насчёт отказа Байдена усиливать санкции, направленные против «Северного потока-2». Он заявил, что это решение стало «многомиллиардным подарком Путину».

Ранее мы сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель собирается лично отправиться в США для того, чтобы решить вопросы по “Северному потоку-2”. Предположительно, визит состоится в июле или августе.