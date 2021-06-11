В издании Handelsblatt отметили, что Ангела Меркель, канцлер ФРГ, намерена полететь в Соединенные Штаты для урегулирования споров, связанных с «Северным потоком – 2».

На данный момент времени неизвестно, когда именно состоится данный визит, однако журналисты считают, что это произойдет в июле или августе. Во время встречи с Джо Байденом, американским лидером, Меркель обсудит множество различных тем, однако центральной окажется проблема с трубопроводом.

Отмечается, что немецкие чиновники разработали уже несколько путей для разрешения возникшего конфликта, на основе которых будут вестись грядущие переговоры. Эти способы будут касаться и Украины, так как Германия собирается минимизировать наносимый ей ущерб.