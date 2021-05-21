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Северный флот России представляет собой мощное объединение, однако в случае войны против НАТО он будет разгромлен, заявил военный эксперт Константин Сивков. По его словам, у ОСК просто не хватит ресурсов справиться с 3–4 авианосцами ВМС США и Великобритании, а также с подводными лодками и самолетами морской авиации.

Сивков объективно оценил ситуацию и отметил, что российские корабли могут рассчитывать на уничтожение не более одного авианосца, 3–4 сопровождающих его судов и не более трех субмарин. При этом основные силы Северного флота будут уничтожены и вынуждены сдаться.

Эксперт отмечает, что совсем скоро появится вооружение, которое поможет избежать подобного исхода. Это гиперзвуковая ракета «Циркон», которая уже в июне пройдет завершающие испытания. Используя ее, Северный флот сможет уничтожить в три раза больше кораблей Североатлантического альянса и выйти победителем в морском сражении.

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