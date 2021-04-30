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На портале болгарского МИДа появилось сообщение о том, что правительство Болгарии с 1 мая открывает свои границы для иностранных путешественников, в том числе из РФ.

В опубликованном документе при этом отмечается, что всем зарубежным туристам, решившим отдохнуть на болгарских курортах, нужно будет предъявить любую из двух справок: тест на наличие антител, осуществленный за двое суток до прилета в Болгарию, или ПЦР-тест на COVID-19 с отрицательным результатом не старше трех дней.

В страну будут также пускать всех, кто привился от коронавирусной инфекции за две недели до прибытия. Ранее во внешнеполитическом ведомстве Болгарии заявили, что планируют выдавать гражданам РФ визы по упрощенной схеме. Подобную услугу планируют предоставлять в 59 российских городах.

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