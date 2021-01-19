Рассуждая в эфире YouTube-канала “Соловьев LIVE” о будущем взаимоотношений России и США, политолог Евгений Сатановский озвучил мнение, что ситуация может лишь ухудшиться.

В частности, Сатановский затронул тему возможного боевого противостояния двух держав, отметив, что сейчас у США попросту нет на это финансов. К тому же американская экономика находится не в том положении, чтобы ввязываться в крупную войну – она попросту не выдержит необходимых для этого трат.

Однако политолог также отмечает, что в прошлом США есть случаи, в которых власти ввязывали страну в войну без точных и продуманных расчётов. В качестве примера Сатановский приводит конфликт во Вьетнаме и Первую мировую войну.

Это наталкивает на мысль, что шаткая экономика не может быть гарантией мира. Но при этом гость Соловьева на протяжении эфира демонстрировал уверенность, что при Джо Байдене о крупных конфликтах не может быть и речь, однако если после него к власти придут «Камала Харрис, леваки и все остальные», то «живые позавидуют мертвым».

Ранее Сатановский также высказывался о военных учениях в Прибалтике, назвав их “подготовкой к войне с Россией“.